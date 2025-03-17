США могут признать Крым российским

Американская администрация допускает возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования войны в Украине, пишет Sеmafor со ссылкой на источники.

Кроме того, США могут обратиться к ООН, чтобы организация поступила аналогичным образом.

Отмечается, что окончательного решения по этому вопросу президент США Дональд Трамп пока не принял.

Ранее газета The Globe and Mail со ссылкой на неназванный источник сообщила, что предложения США по перемирию между Россией и Украиной включают в себя признание за РФ ряда новых территорий, а также передачу Вашингтону прав на получение миллиардов долларов в виде доходов от продажи украинских природных ресурсов.