Макрон поговорил с Зеленским и выставил требования России

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил решение украинского лидера Владимира Зеленского принять предложение США о 30-дневном перемирии. Об этом он написал в социальной сети Х.

Макрон сообщил о разговоре с Зеленским 17 марта, но не уточнил подробностей.

Французский лидер отметил мужество Зеленского в связи с согласием на предложение США о 30-дневном прекращении огня.

«Теперь дело за Россией – доказать, что она действительно хочет мира. Хватит смертей. Достаточно разрушенных жизней. Достаточно разрушений», – отметил он.

Французский президент призвал к прекращению огня, прекращению зверств и возвращению депортированных украинских детей.

«Это все условия, которые Россия должна выполнить. И я уверен в преданности президента Трампа этому делу. Теперь мы должны двигаться вперед со всеми нашими партнерами, чтобы представить конкретный мирный план», – считает Макрон.

Завтра, 18 марта, президент США Дональд Трамп планирует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США «полон решимости» заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому исходу.