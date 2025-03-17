USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Макрон поговорил с Зеленским и выставил требования России

17 мартa 2025, 23:19 934

Президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил решение украинского лидера Владимира Зеленского принять предложение США о 30-дневном перемирии. Об этом он написал в социальной сети Х.

Макрон сообщил о разговоре с Зеленским 17 марта, но не уточнил подробностей.

Французский лидер отметил мужество Зеленского в связи с согласием на предложение США о 30-дневном прекращении огня.

«Теперь дело за Россией – доказать, что она действительно хочет мира. Хватит смертей. Достаточно разрушенных жизней. Достаточно разрушений», – отметил он.

Французский президент призвал к прекращению огня, прекращению зверств и возвращению депортированных украинских детей.

«Это все условия, которые Россия должна выполнить. И я уверен в преданности президента Трампа этому делу. Теперь мы должны двигаться вперед со всеми нашими партнерами, чтобы представить конкретный мирный план», – считает Макрон.

Завтра, 18 марта, президент США Дональд Трамп планирует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить прекращение войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США «полон решимости» заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому исходу.

США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 751
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 8600
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 3791
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2359
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 4447
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 1425
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 3529
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 14445
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 4513
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
17 мартa 2025, 14:18 5635
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
17 мартa 2025, 19:56 4443

ЭТО ВАЖНО

США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 751
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 8600
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 3791
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2359
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 4447
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 1425
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 3529
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 14445
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 4513
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
17 мартa 2025, 14:18 5635
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
17 мартa 2025, 19:56 4443
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться