В Пентагоне пообещали хуситам «смертоносную силу»

Соединенные Штаты будут применять «подавляющую смертоносную силу» в Йемене до тех пор, пока не достигнут своих целей. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в ходе своего первого брифинга в этой должности.

«Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем своих целей», - сказал представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли удар по территории провинции Ходейда в Йемене, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».

Президент США Дональд Трамп заявил 17 марта, что за нападениями хуситов стоит Иран, и допустил, что в случае новых атак США не ограничатся ударами по йеменским мятежникам.