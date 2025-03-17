USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

В Пентагоне пообещали хуситам «смертоносную силу»

17 мартa 2025, 23:30 310

Соединенные Штаты будут применять «подавляющую смертоносную силу» в Йемене до тех пор, пока не достигнут своих целей. Об этом заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в ходе своего первого брифинга в этой должности.

«Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем своих целей», - сказал представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли удар по территории провинции Ходейда в Йемене, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».

Президент США Дональд Трамп заявил 17 марта, что за нападениями хуситов стоит Иран, и допустил, что в случае новых атак США не ограничатся ударами по йеменским мятежникам.

США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 754
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 8603
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 3791
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2359
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 4448
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 1426
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 3531
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 14445
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 4515
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
17 мартa 2025, 14:18 5635
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
17 мартa 2025, 19:56 4443

ЭТО ВАЖНО

США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 754
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 8603
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 3791
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2359
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 4448
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 1426
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 3531
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 14445
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 4515
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
17 мартa 2025, 14:18 5635
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
17 мартa 2025, 19:56 4443
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться