Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине

Большие вооруженные конфликты являются самыми убедительными маркетинговыми мероприятиями для оружейных компаний. Демонстрация возможностей продукции в реальных боевых условиях лучше всяких специализированных выставок продвигает продажи. Казалось, применение американского оружия на украинском фронте сыграет такую же роль, но вышло, похоже, наоборот. Идея Дональда Трампа о том, что Украину, страну, которая больше всего и в первую очередь страдает от войны, нужно принудить к миру, привела к тому, что были приостановлены поставки уже проплаченного оружия, и даже самолеты с отправленными грузами развернули в воздухе. Хотя, в общем, ни для кого не было секретом, что истинная причина заключалась в желании наказать Зеленского за недостаточно почтительное общение с новым главой Белого дома.

В рамках этого наказания были также отключены некоторые важные функции на истребителях F-16, поставленных Украине. Причем, что характерно, поставленных европейцами - ни одного самолета непосредственно из США не поступало. Но американские специалисты модернизировали систему радиоэлектронной защиты истребителей. Как пишут специалисты, изменения были внесены как в подвесной контейнер РЭБ AN/ALQ-131, так и в системы предупреждения о ракетном нападении Pylon Integrated Dispensing System Plus (PIDS+) и Electronic Combat Integrated Pylon System Plus (ECIPS+), содержащие в себе устройство постановки помех и отстрела дополнительных тепловых ловушек. Вот они-то и были заблокированы по решению Белого дома, тем самым подвергая пилотов смертельной опасности. Помимо откровенной низости этого решения, союзников США возмутила ненулевая вероятность того, что они тоже могут оказаться в ситуации, что по каким-то причинам в Вашингтоне решат отключить важные функции на приобретенном другой страной военном оборудовании. В этой связи Португалия отказалась подписывать соглашение о закупке F-35, Швеция также заявила о необходимости большей осторожности при приобретении американского оружия. В этой связи все больше внимания уделяется собственным возможностям производства и закупкам альтернативных вооружений. Но пока тут выбор невелик. Боевой самолет шестого поколения, который создают совместно Германия, Испания и Франция, может стать на вооружение вряд ли раньше 2040 года. То же касается перспективной разработки Великобритании, Японии и Италии: многоцелевой истребитель-невидимка поднимется в воздух, предположительно, через десять лет. Производимые сейчас французские Rafale и шведские Gripen дешевле в эксплуатации, чем F-35, но уступают им по ряду параметров. Поэтому ряд стран - Нидерланды, Бельгия, Чехия, Норвегия - подтверждают свои контракты на поставку американских истребителей. В то же время работа французских Mirage-2000 в небе Украины в то время, как F-16 были парализованы, является убедительным доводом в пользу собственных разработок.