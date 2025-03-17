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Зеленский: Путин уже неделю не может выдавить из себя «да»

17 мартa 2025, 23:39 552

Президент Украины заявил, что предложение США о прекращении огня лежит на столе уже неделю, но президент России Владимир Путин его игнорирует.

Зеленский напомнил, что завтра уже неделя с того момента, как США предложили Украине и России начать перемирие в небе, на море и на фронте на 30 дней. Такое предложение уже давно можно было начать реализовывать.

«Сейчас уже почти неделя, как абсолютно всем в мире - даже тем, кто уже три года не хотел признавать правду - очевидно, что именно Путин продолжает и затягивает эту войну. Именно Путин уже неделю не способен выдавить из себя «да» в ответ на предложение тишины», - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что безусловное предложение тишины - это фактически сохранение жизней. В это время дипломаты смогли бы работать для гарантирования безопасности и надежного мира. Но Россия игнорирует такое предложение.

«Давление нужно, чтобы наконец-то в Москве восприняли, что их войну надо завершать», - добавил президент.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

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