USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

США возобновили военную помощь Украине

17 мартa 2025, 23:46 760

Командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил, что военная помощь и обмен разведывательными данными с Украиной возобновлены в прежних объемах.

«Поставки военной помощи США [Киеву] возобновлены», - сказал он на брифинге для журналистов в Пентагоне. «У нас есть подтвержденные данные: помощь поступает в Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными. Все осуществляется, как было прежде», - добавил он.

Напомним, что в начале марта США прекратили делиться с Украиной всеми разведывательными данными. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал приостановление помощи «паузой». По итогам встречи делегаций Вашингтона и Киева 11 марта в Саудовской Аравии США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили оказание помощи Украине в сфере безопасности.

США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 761
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 8609
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 3791
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2362
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 4450
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 1428
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 3534
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 14446
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 4517
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
17 мартa 2025, 14:18 5636
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
17 мартa 2025, 19:56 4446

ЭТО ВАЖНО

США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 761
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 8609
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 3791
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2362
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 4450
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 1428
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 3534
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 14446
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 4517
Как устоял президент Вучич
Как устоял президент Вучич горячая тема
17 мартa 2025, 14:18 5636
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...»
Трамп предупредил Иран: «С этого момента каждый выстрел...» обновлено 19:56
17 мартa 2025, 19:56 4446
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться