США возобновили военную помощь Украине

Командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил, что военная помощь и обмен разведывательными данными с Украиной возобновлены в прежних объемах.

«Поставки военной помощи США [Киеву] возобновлены», - сказал он на брифинге для журналистов в Пентагоне. «У нас есть подтвержденные данные: помощь поступает в Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными. Все осуществляется, как было прежде», - добавил он.

Напомним, что в начале марта США прекратили делиться с Украиной всеми разведывательными данными. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф назвал приостановление помощи «паузой». По итогам встречи делегаций Вашингтона и Киева 11 марта в Саудовской Аравии США отменили паузу в обмене разведданными и возобновили оказание помощи Украине в сфере безопасности.