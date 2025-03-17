Израиль атаковал сирийский город: есть жертвы
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По меньшей мере два человека погибли, еще 19 получили ранения в результате авиаударов Израиля по городу Дераа на юге Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, погибшие - мирные жители.
Телеканал отмечает, что бомбардировке подверглись городские окраины. Ливанский телеканал Al Mayadeen утверждает, что целями авиаударов могли стать «военные базы», расположенные в западных районах Дераа.
Пока нет данных о причиненном ущербе.
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