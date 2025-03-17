Рекордные убытки «Газпрома»

Российская энергетическая компания «Газпром» за 2024 год зафиксировал рекордные убытки, превысившие 11,69 миллиарда долларов США. Об этом говорится в сообщении компании.

Финансовые показатели «Газпрома» за 2024 год продемонстрировали крупнейшие убытки в истории компании. По итогам года потери превысили 11,69 миллиарда долларов, что вынудило руководство пересмотреть стратегию и сократить персонал.

Основные убытки связаны с резким увеличением ключевой ставки Центробанка до 25%, что привело к росту налоговых затрат на 5,19 миллиарда долларов. Дополнительные 9,96 миллиарда долларов компания потеряла из-за обесценивания своей доли в «Газпром нефти».

Несмотря на то, что в 2023 году «Газпром» демонстрировал прибыль в 8,18 миллиарда долларов по российским стандартам бухгалтерской отчетности, по международным нормам компания уже тогда столкнулась с убытками впервые за все время правления Владимира Путина.

На фоне сложившейся ситуации «Газпром» начал массовое сокращение штата. Только в центральном офисе под увольнение попали 1500 человек. Также под вопросом оказались инвестиционные проекты, включая строительство новых небоскребов в Санкт-Петербурге.