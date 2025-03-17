Трамп уверен

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и Россия смогут достичь перемирия между Москвой и Киевом. Его слова приводит ТАСС.

Трамп подтвердил планы провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

«Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение — о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее президент США сообщил, что на переговорах с Путиным будет затронут вопрос территорий и контроля над атомными электростанциями. Он также отмечал, что в настоящее время существуют «очень хорошие шансы», что конфликт будет урегулирован.