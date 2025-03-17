Трамп убедил Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что убедил президента России Владимира Путина не предпринимать никаких действий в отношении окруженных украинских солдат в Курской области.

«Завтра я разговариваю с президентом России Путиным, чтобы спасти некоторых солдат, которые попали в большую беду (вероятно, речь идет о Курской области РФ. - Ред.). Они захвачены. По сути, они окружены российскими солдатами», - утверждает американский президент.

В то же время Трамп категорически отверг утверждения о том, что к поражению ВСУ в Курской области привела приостановка военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

«Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот», - сказал он журналистам во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Трамп выразил убеждение, что соглашение о прекращении огня удастся заключить после разговора с российским лидером.

«В России и на Украине сложилась плохая ситуация. То, что происходит в Украине, не очень хорошо, но мы справляемся. Посмотрим, сможем ли мы достичь мирного соглашения, прекращения огня и установления мира, я думаю, мы сможем это сделать», — добавил президент США.