В Тбилиси снова протесты
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В понедельник, 18 марта, возле здания парламента Грузии в Тбилиси прошла акция протеста. Демонстранты перекрыли проспект Руставели, сообщают грузинские СМИ.
В 110-й день протестов требования протестующих не изменились: назначить новые выборы и освободить задержанных во время митингов. Протестующие скандируют «Свободу заключенным».
Грузинские правоохранители пытаются очистить проезжую часть проспекта Руставели и разогнать оставшихся участников акции протеста.
March 17, 2025
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