США - ключ к выживанию Украины

Ключом к долгосрочному выживанию Украины является продолжение поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки. Однако в Киеве и других европейских столицах не должны недооценивать собственные возможности и слишком быстро уступать российским требованиям на переговорах. Об этом пишет Foreign Affairs.

Отмечается, что сейчас есть все признаки того, что в Европе полны решимости удовлетворить потребности Украины в обороне. И Европа вполне способна справиться с этой задачей.

Поток американской помощи в Украину, поставляемый в течение последних трех лет, оценивался в 300-400 миллионов долларов еженедельно. Хотя Европа тоже тратит значительные средства на поддержку Киева, она все еще имеет дополнительные финансовые, закупочные и промышленные ресурсы, которые могут заполнить потенциальные будущие пробелы в обороне Украины. Производство оружия на собственных мощностях или использование собственных запасов не является единственным путем. Европа также может покупать вооружение для Украины на международных рынках.

Несколько миллиардов евро на поддержку ресурсов Украины для активной обороны в 2025 году вполне доступны для Европы. Киев, со своей стороны, продемонстрировал значительную решимость и способность к внедрению инноваций. Вместе Европа и Украина могут создать достаточно сильный фронт в поддержку переговоров под руководством США, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

«Украина и Соединенные Штаты будут иметь лучшую позицию для мирных переговоров и смогут отвергнуть неприемлемые требования России по урегулированию с Вашингтоном, обязавшись дипломатически и финансово поддержать Киев. Но если этот путь будет потерян, для Украины еще не все потеряно», – говорится в материале.

Авторы отметили, что Украина противостоит России с 2014 года. В 2022-м украинская армия смогла сдержать полномасштабное вторжение российской армии. Эти факторы, а также поддержание прочной обороны в течение трех лет, свидетельствуют о маловероятности того, что украинцы сдадутся в одностороннем порядке. А если Европа прислушается к призыву об объединенной обороне, Украине, возможно, и не придется этого делать.