США рассекретят 80 тысяч страниц дела об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы около 80 тыс. страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

«Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я - человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди», - сказал Трамп журналистам во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

«Это много страниц. Около 80 тыс. страниц», - добавил глава Белого дома.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы.