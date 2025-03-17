USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

США рассекретят 80 тысяч страниц дела об убийстве Кеннеди

01:51 405

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник будут обнародованы около 80 тыс. страниц материалов по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

«Во время предвыборной кампании я сказал, что обнародую их. И я - человек слова, поэтому завтра вы получите документы по Кеннеди», - сказал Трамп журналистам во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

«Это много страниц. Около 80 тыс. страниц», - добавил глава Белого дома.

35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки в штат Техас. Официальная комиссия, сформированная для расследования преступления, пришла к выводу, что убийство было делом рук действовавшего в одиночку Ли Харви Освальда и что речь не идет о каком-то широкомасштабном заговоре. Выстрел, согласно заключению комиссии, был сделан с шестого этажа склада школьных учебников, расположенного на центральной площади Далласа. Там была обнаружена винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы.

Иран предупредил США о серьезных последствиях
Иран предупредил США о серьезных последствиях обновлено 01:44
01:44 5571
Трамп убедил Путина
Трамп убедил Путина
01:06 2110
США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 2468
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 10127
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 4300
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2873
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 5086
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 2555
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 4878
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 15338
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 5550

ЭТО ВАЖНО

Иран предупредил США о серьезных последствиях
Иран предупредил США о серьезных последствиях обновлено 01:44
01:44 5571
Трамп убедил Путина
Трамп убедил Путина
01:06 2110
США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 2468
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 10127
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 4300
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа
17 мартa 2025, 20:21 2873
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 5086
США могут признать Крым российским
США могут признать Крым российским
17 мартa 2025, 22:59 2555
США о будущем Зеленского
США о будущем Зеленского новость дополнена
17 мартa 2025, 21:51 4878
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 15338
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
Известный журналист страдает страшной болезнью: общественность обратилась к президенту и первой леди
17 мартa 2025, 20:45 5550
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться