Месси наступил на футболку «Барселоны» и не стал ее поднимать

Чемпиону мира бросили под ноги форму команды, в которой он провел свои лучшие годы. Месси наступил на нее, а когда увидел, что именно было у него под ногами, не остановился и не поднял футболку.

Месси неоднократно заявлял, что планирует вернуться в «Барселону» и, вероятно, еще может сыграть за нее в качестве футболиста.

В эпизоде с футболкой аргентинец выходил на разминку перед матчем с «Атлантой Юнайтед». В этой игре «Интер Майами» победил со счетом 2:1. Один из двух мячей на счету Месси.

Вчера также стало известно, что Лионель пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины против Уругвая и Бразилии из-за травмы приводящей мышцы бедра, которую он получил в матче с «Атлантой».