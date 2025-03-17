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Месси наступил на футболку «Барселоны» и не стал ее поднимать

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Отдел спорта
03:42 917

Аргентинская звезда американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси ненамеренно наступил на футболку своего бывшего клуба «Барселоны».

Чемпиону мира бросили под ноги форму команды, в которой он провел свои лучшие годы. Месси наступил на нее, а когда увидел, что именно было у него под ногами, не остановился и не поднял футболку.

Месси неоднократно заявлял, что планирует вернуться в «Барселону» и, вероятно, еще может сыграть за нее в качестве футболиста.

В эпизоде с футболкой аргентинец выходил на разминку перед матчем с «Атлантой Юнайтед». В этой игре «Интер Майами» победил со счетом 2:1. Один из двух мячей на счету Месси.

Вчера также стало известно, что Лионель пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины против Уругвая и Бразилии из-за травмы приводящей мышцы бедра, которую он получил в матче с «Атлантой».

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