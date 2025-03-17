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Израиль нарушил перемирие… и возобновил войну в Газе! Уже 200 погибших!

срочно в номер, обновляется: 07:11
05:51 1882

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова расширить наступление на сектор Газа, не ограничиваясь лишь авиаударами, нацеленными на руководство и инфраструктуру радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля намерена продолжать наносить авиаудары "столько, сколько необходимо", и "расширить атаки за пределы воздушной кампании, если будет получен такой приказ", указала армейская пресс-служба. ЦАХАЛ находится в режиме повышенной боевой готовности на всех фронтах, заявили военные.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по крупнейшим населенным пунктам палестинского анклава, в том числе по расположенным на юге Хан-Юнису и Рафаху, а также находящемуся на севере городу Джабалии и лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Число жертв серии израильских налетов на сектор Газа возросло до 200 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на власти палестинского анклава.

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Число погибших из-за израильских ударов по Газе выросло до 109, сообщает Al Jazeera.

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Представитель ХАМАС заявил Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о прекращении огня.

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Число погибших при израильском ударе по Газе возросло по меньшей мере до 80 человек, среди них много детей, сообщает Reuters.

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Израильская армия в ночь на вторник возобновила обстрелы сектора Газа, говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и службы безопасности Шин-Бет.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра.

«В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют позже», — говорится в сообщении.

Израиль продолжает войну

ЦАХАЛ начал наносить удары после приказа Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца «действовать решительно» против ХАМАС на фоне отказа группировки освободить израильских заложников.

Речь идет о возобновлении военной операции против ХАМАС в секторе Газа, которая была прекращена с началом перемирия 19 января.

Офис Нетаньяху утверждает, что ХАМАС «отверг все предложения, которые он получил» от спецпосланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа и других посредников, отмечает Times of Israel.

Напомним, в середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня. 2 марта Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в палестинском анклаве.

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