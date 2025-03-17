Израиль нарушил перемирие… и возобновил войну в Газе! Уже 200 погибших!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова расширить наступление на сектор Газа, не ограничиваясь лишь авиаударами, нацеленными на руководство и инфраструктуру радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля намерена продолжать наносить авиаудары "столько, сколько необходимо", и "расширить атаки за пределы воздушной кампании, если будет получен такой приказ", указала армейская пресс-служба. ЦАХАЛ находится в режиме повышенной боевой готовности на всех фронтах, заявили военные. Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по крупнейшим населенным пунктам палестинского анклава, в том числе по расположенным на юге Хан-Юнису и Рафаху, а также находящемуся на севере городу Джабалии и лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Число жертв серии израильских налетов на сектор Газа возросло до 200 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на власти палестинского анклава. * * * Число погибших из-за израильских ударов по Газе выросло до 109, сообщает Al Jazeera. * * * Представитель ХАМАС заявил Reuters, что Израиль в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о прекращении огня. * * * Число погибших при израильском ударе по Газе возросло по меньшей мере до 80 человек, среди них много детей, сообщает Reuters. * * * Израильская армия в ночь на вторник возобновила обстрелы сектора Газа, говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и службы безопасности Шин-Бет. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра. «В соответствии с решением политического эшелона, ЦАХАЛ и Шин-Бет в настоящее время наносят массированные удары по объектам террористов, принадлежащих террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют позже», — говорится в сообщении.