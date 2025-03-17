ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине

Западный берег реки Иордан сталкивается с самой большой атакой со стороны Израиля со времен Второй интифады - палестинского восстания, продолжавшегося с сентября 2000 года по начало 2005 года.

Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

"Палестинцы сталкиваются с реальной угрозой массовой этнической чистки, поскольку Израиль реализует свой долгосрочный план по захвату палестинских земель и перемещению палестинцев", - цитирует ее палестинское информационное агентство WAFA.