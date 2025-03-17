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ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине

06:05 1119

Западный берег реки Иордан сталкивается с самой большой атакой со стороны Израиля со времен Второй интифады - палестинского восстания, продолжавшегося с сентября 2000 года по начало 2005 года.

Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

"Палестинцы сталкиваются с реальной угрозой массовой этнической чистки, поскольку Израиль реализует свой долгосрочный план по захвату палестинских земель и перемещению палестинцев", - цитирует ее палестинское информационное агентство WAFA.

"Оккупированный Западный берег сталкивается с самой большой атакой со времен Второй интифады, во время которой Израилем наносятся авиаудары, используются бронированные бульдозеры, осуществляются рейды и сносы домов, а также уничтожаются деревни и жизненно важная инфраструктура, включая сельскохозяйственные земли", - подчеркнула специальный докладчик ООН.

"Действия Израиля, направленные на этническую чистку земель между рекой Иордан и Средиземным морем, равносильны геноцидной кампании по уничтожению палестинцев как народа", - отметила Альбанезе.

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