ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
Западный берег реки Иордан сталкивается с самой большой атакой со стороны Израиля со времен Второй интифады - палестинского восстания, продолжавшегося с сентября 2000 года по начало 2005 года.
Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.
"Палестинцы сталкиваются с реальной угрозой массовой этнической чистки, поскольку Израиль реализует свой долгосрочный план по захвату палестинских земель и перемещению палестинцев", - цитирует ее палестинское информационное агентство WAFA.
"Оккупированный Западный берег сталкивается с самой большой атакой со времен Второй интифады, во время которой Израилем наносятся авиаудары, используются бронированные бульдозеры, осуществляются рейды и сносы домов, а также уничтожаются деревни и жизненно важная инфраструктура, включая сельскохозяйственные земли", - подчеркнула специальный докладчик ООН.
"Действия Израиля, направленные на этническую чистку земель между рекой Иордан и Средиземным морем, равносильны геноцидной кампании по уничтожению палестинцев как народа", - отметила Альбанезе.