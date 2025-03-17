Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче?

Приговор дня:

Михаил Саакашвили получил третий тюремный срок. Тбилисский городской суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы в 2021 году.

С учетом ранее вынесенных приговоров Саакашвили должен провести в тюрьме 12,5 лет. То есть, буревестник геополитической революции останется за решеткой как минимум до 2034 года.

Угроза дня:

«С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и пострадает от последствий, и эти последствия будут ужасными!» - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Иран, который имеет тесные связи с йеменскими боевиками, будет нести ответственность за действия хуситов.

Он заявил, что Иран «диктует хуситам каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой».

Ранее Дональд Трамп приказал развернуть «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене.