Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче?
Фото дня
Бейт-Лахия, Газа. Голодающие дети Газы стоят в очередях за едой.
Приговор дня:
Михаил Саакашвили получил третий тюремный срок. Тбилисский городской суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы в 2021 году.
С учетом ранее вынесенных приговоров Саакашвили должен провести в тюрьме 12,5 лет. То есть, буревестник геополитической революции останется за решеткой как минимум до 2034 года.
Угроза дня:
«С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и пострадает от последствий, и эти последствия будут ужасными!» - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По его словам, Иран, который имеет тесные связи с йеменскими боевиками, будет нести ответственность за действия хуситов.
Он заявил, что Иран «диктует хуситам каждый шаг, снабжает оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой разведкой».
Ранее Дональд Трамп приказал развернуть «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене.
Демарш дня
Словакия не планирует отправлять военнослужащих для миссий в Украине и не собирается тратить финансы на военную помощь ВСУ. Об этом заявил премьер страны Роберт Фицо.
На встрече с послами ЕС он отметил, что правительство Словакии не откажется от возобновления транзита газа из России через Украину и далее на запад. "Без транзита газа через Украину Европа никогда не будет конкурентоспособной", - сказал Фицо.
Антимайдан дня
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Майдан в стране невозможен. По его словам, стране удалось сохранить стабильность, несмотря на многочисленные попытки ее дестабилизировать.
«Копия Майдана не пройдет! Победит Сербия!» - заявил Вучич.
По словам президента, сербские власти не применяли против протестующих звуковую пушку. «Вы выдумали очередную злую ложь, думая, что с ее помощью вы сможете сломить Сербию», - отметил Александр Вучич.
Накануне в Белграде прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие сотни тысяч человек.
Раздор дня
Министры иностранных дел 27 государств Евросоюза не согласовали отправку помощи Украине на 40 миллиардов евро.
Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
По ее словам, страны ЕС не теряют надежды продвинуться в этом вопросе позже. "Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей", - отметила она.
Помешательство дня
Конгрессмены-республиканцы в штате Миннесота готовят законопроект о признании психическим заболеванием "синдрома помешательства" на президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По мнению законодателей штата, "синдром одержимости Трампом" означает острою паранойю при реакции на проводимую им политику и президентский статус республиканца.
К симптомам предлагается относить "сильно враждебные высказывания в адрес Трампа" и проявление агрессии против его сторонников.