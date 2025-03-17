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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами

06:40 1231

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" за 48 часов нанесли три удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену.

Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

Авианосец "Гарри Трумэн"

Отмечается, что атака была осуществлена с использованием двух крылатых ракет и двух беспилотников. Кроме того, хуситы также нанесли удар по американскому эсминцу с помощью крылатой ракеты и четырех БПЛА.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа 16 марта заявил, что USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника. По его словам, хуситы продолжат атаки на американские военные корабли в Красном море и Аденском заливе, а также будут блокировать проход израильских коммерческих судов через Баб-эль-Мандебский пролив, пока Израиль не возобновит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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