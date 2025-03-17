Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами

Йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" за 48 часов нанесли три удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море в ответ на удары США по Йемену.

Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале.