Трамп: «Я очень жду Путина»
06:51 623
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать.
"Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне на Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", - написал он в социальной сети Truth Social.
"Я очень жду телефонного разговора с президентом Путиным", - резюмировал Трамп.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!