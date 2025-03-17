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Трамп: «Я очень жду Путина»

06:51 623

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать.

"Завтра утром я буду говорить с президентом Путиным о войне на Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается", - написал он в социальной сети Truth Social.

"Я очень жду телефонного разговора с президентом Путиным", - резюмировал Трамп.

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