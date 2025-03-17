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Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Россия и Пакистан начинают военные учения в Аравийском море

07:00 299

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

"Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом ТОФ пакистанского порта Карачи", - говорится в сообщении.

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