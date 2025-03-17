Россия и Пакистан начинают военные учения в Аравийском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

"Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом ТОФ пакистанского порта Карачи", - говорится в сообщении.