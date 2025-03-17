USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Россия заявила о массовых убийствах в Харьковской области

07:15 680

Вооруженные силы Украины (ВСУ) "устраивают беспредел" в отношении жителей Харьковской области при отступлении с позиций, в частности, совершают массовые убийства. Об этом свидетельствуют найденные в регионе массовые захоронения гражданских, сообщил в интервью ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Ранее сотрудники Центра фиксации военных преступлений ВГА Харьковской области обнаружили три стихийных захоронения с телами 17 мирных жителей, в том числе ребенка, в Купянском районе после отступления ВСУ. У большинства погибших отмечены следы насильственного удержания, удушения, иные виды повреждения тканей и огнестрельные ранения. Так, в Двуречной были найдены тела двух человек, убитых выстрелами в затылок.

"Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей. Но будут найдены и другие, потому что по мере продвижения наших войск, в агонии проигрышей на линии фронта боевики устраивают серьезный беспредел в отношении мирного населения. Я уверен, что это не последнее захоронение на территории Харьковской области, и не только Харьковской", - сказал Ганчев.

По его словам, также боевики при отступлении ведут обстрелы оставшихся в своих домах мирных жителей, называя их "русней". Одна из задач сотрудников ВГА, отметил собеседник агентства, в том, чтобы задокументировать все эти свидетельства преступлений для дальнейшей их передачи российским следователям.

Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
06:40 1237
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 6087
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче?
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче? объектив haqqin.az
06:18 780
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
06:05 1126
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине удар в спину
17 мартa 2025, 23:34 7053
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 16450
Иран предупредил США о серьезных последствиях
Иран предупредил США о серьезных последствиях обновлено 01:44
01:44 7573
Трамп убедил Путина
Трамп убедил Путина
01:06 5425
США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 3862
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 11647
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 4826

ЭТО ВАЖНО

Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
06:40 1237
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 6087
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче?
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче? объектив haqqin.az
06:18 780
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
06:05 1126
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине удар в спину
17 мартa 2025, 23:34 7053
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 16450
Иран предупредил США о серьезных последствиях
Иран предупредил США о серьезных последствиях обновлено 01:44
01:44 7573
Трамп убедил Путина
Трамп убедил Путина
01:06 5425
США возобновили военную помощь Украине
США возобновили военную помощь Украине
17 мартa 2025, 23:46 3862
Армяне продолжают стрелять
Армяне продолжают стрелять обновлено 22:40; заявление Минобороны
17 мартa 2025, 22:40 11647
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
Экс-президент Латвии в интервью haqqin.az о договорняке между Путиным и Трампом
17 мартa 2025, 16:26 4826
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться