Россия заявила о массовых убийствах в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) "устраивают беспредел" в отношении жителей Харьковской области при отступлении с позиций, в частности, совершают массовые убийства. Об этом свидетельствуют найденные в регионе массовые захоронения гражданских, сообщил в интервью ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

Ранее сотрудники Центра фиксации военных преступлений ВГА Харьковской области обнаружили три стихийных захоронения с телами 17 мирных жителей, в том числе ребенка, в Купянском районе после отступления ВСУ. У большинства погибших отмечены следы насильственного удержания, удушения, иные виды повреждения тканей и огнестрельные ранения. Так, в Двуречной были найдены тела двух человек, убитых выстрелами в затылок.

"Если говорить о массовых захоронениях, то пока три захоронения, где нашли 17 мирных жителей. Но будут найдены и другие, потому что по мере продвижения наших войск, в агонии проигрышей на линии фронта боевики устраивают серьезный беспредел в отношении мирного населения. Я уверен, что это не последнее захоронение на территории Харьковской области, и не только Харьковской", - сказал Ганчев.

По его словам, также боевики при отступлении ведут обстрелы оставшихся в своих домах мирных жителей, называя их "русней". Одна из задач сотрудников ВГА, отметил собеседник агентства, в том, чтобы задокументировать все эти свидетельства преступлений для дальнейшей их передачи российским следователям.