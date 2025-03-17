Украинцы научились сбивать страшные российские бомбы

Немецкое издание не располагает точной информацией о способах противостояния российским авиабомбам.

Военный эксперт Томас Уитингтон из Королевского объединенного института оборонных исследований высказал предположение, что методом борьбы с планируемыми бомбами россиян может оказаться глушение спутников, поскольку управлять ими можно именно таким способом.В определенный момент, когда сигнал со спутника слабеет, украинские специалисты, скорее всего, перенаправляют бомбы по новым траекториям. Такое ноу-хау украинцев делает применение российских планирующих бомб бесперспективным, поскольку теперь многие из них не достигают своих целей.

По информации, российские военные не скрывают жалоб, сетуя, что эффективность от применения этих авиабомб заметно снизилась. Примечательно, что россияне не могут применить похожий метод борьбы с западными планирующими бомбами, поскольку для управления ими существует зашифрованный сигнал GPS. Из-за этого они не реагируют на другие сигналы.