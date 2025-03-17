USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Украинцы научились сбивать страшные российские бомбы

07:53 2682

Украинские военные научились нарушать систему управления страшного российского оружия - КАБ-ов (корректируемых авиационных бомб), с помощью которых российская армия буквально стирает целые населенные пункты.

Как пишет Der Spiegel, главной особенностью планирующих бомб является отсутствие теплового сигнала, что усложняет их обнаружение системами ПВО, но украинские специалисты каким-то образом научились противостоять грозному оружию.

Немецкое издание не располагает точной информацией о способах противостояния российским авиабомбам.

Военный эксперт Томас Уитингтон из Королевского объединенного института оборонных исследований высказал предположение, что методом борьбы с планируемыми бомбами россиян может оказаться глушение спутников, поскольку управлять ими можно именно таким способом.В определенный момент, когда сигнал со спутника слабеет, украинские специалисты, скорее всего, перенаправляют бомбы по новым траекториям. Такое ноу-хау украинцев делает применение российских планирующих бомб бесперспективным, поскольку теперь многие из них не достигают своих целей.

По информации, российские военные не скрывают жалоб, сетуя, что эффективность от применения этих авиабомб заметно снизилась. Примечательно, что россияне не могут применить похожий метод борьбы с западными планирующими бомбами, поскольку для управления ими существует зашифрованный сигнал GPS. Из-за этого они не реагируют на другие сигналы.

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии дороги в Карабахе
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии дороги в Карабахе
09:55 14
Трамп рассказал, зачем была нужна ссора с Зеленским в Белом доме
Трамп рассказал, зачем была нужна ссора с Зеленским в Белом доме
08:48 1827
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа; все еще актуально
17 мартa 2025, 20:21 3765
Украинцы научились сбивать страшные российские бомбы
Украинцы научились сбивать страшные российские бомбы
07:53 2683
Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
06:40 3308
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 6751
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче?
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче? объектив haqqin.az
06:18 1864
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
06:05 2463
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине удар в спину
17 мартa 2025, 23:34 8614
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 17120
Иран предупредил США о серьезных последствиях
Иран предупредил США о серьезных последствиях обновлено 01:44
01:44 8460

ЭТО ВАЖНО

Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии дороги в Карабахе
Ильхам и Мехрибан Алиевы на открытии дороги в Карабахе
09:55 14
Трамп рассказал, зачем была нужна ссора с Зеленским в Белом доме
Трамп рассказал, зачем была нужна ссора с Зеленским в Белом доме
08:48 1827
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки»
Продажная «Свобода». Подавленный «Голос Америки» 100 строк философа; все еще актуально
17 мартa 2025, 20:21 3765
Украинцы научились сбивать страшные российские бомбы
Украинцы научились сбивать страшные российские бомбы
07:53 2683
Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
Хуситы бьют по «Гарри Труману» баллистическими ракетами
06:40 3308
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом»
Последняя надежда американских журналистов: «Русский дом» наша корреспонденция
17 мартa 2025, 18:51 6751
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче?
Псих, кто против Трампа. А кто против Саакашвили, не говоря о хуситах или Вучиче? объектив haqqin.az
06:18 1864
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
ООН: Израиль начал этническую чистку и уничтожение деревень в Палестине
06:05 2463
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине
Большое предательство: Вашингтон парализовал американское оружие в Украине удар в спину
17 мартa 2025, 23:34 8614
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит? обновлено
17 мартa 2025, 16:55 17120
Иран предупредил США о серьезных последствиях
Иран предупредил США о серьезных последствиях обновлено 01:44
01:44 8460
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться