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Трамп рассказал, зачем была нужна ссора с Зеленским в Белом доме

08:48 1828

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спор с Владимиром Зеленским во время визита украинского президента в Овальный кабинет 28 февраля был частью стратегии давления на Украину.

Во время общения с журналистами президент США сказал, что «нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения». Его слова приводит «Украинская правда».

Трамп добавил, что в войне в Украине убивают много людей и выразил убеждение, что сделал все правильно.

Отвечая на вопрос о прекращении поставок оружия и разведданных Украине, Трамп заявил, что это решение якобы не имело никаких последствий для украинской армии в Курской области России: «Нет, нет, совсем нет. Совсем наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что, если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей».

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после публичной ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп заявил, что украинский президент «проявил пренебрежение» к США, и что Зеленский «не готов к миру».

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