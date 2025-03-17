И снова обстрел позиций Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, с 22:15 17 марта до 00:20 18 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракилься и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Напомним, 16 и 17 марта Министерство обороны Азербайджана сообщало об обстрелах подразделениями вооруженных сил Армении из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии.