Ильхам и Мехрибан Алиевы зажгли праздничный костер в Карабахе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились в селе Гасанриз Агдеринского района с группой переселившихся сюда жителей, ознакомились с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры, информирует официальный сайт главы государства.

Затем глава государства и первая леди вместе с жителями села зажгли праздничный костер.