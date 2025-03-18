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Ильхам и Мехрибан Алиевы зажгли праздничный костер в Карабахе

обновлено
11:04 2722

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились в селе Гасанриз Агдеринского района с группой переселившихся сюда жителей, ознакомились с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры, информирует официальный сайт главы государства.

Затем глава государства и первая леди вместе с жителями села зажгли праздничный  костер.

* * * 09:55

18 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района.

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