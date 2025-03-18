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Трамп превратил Украину в «клиента» Америки

10:24 896

За несколько недель президентства Дональда Трампа Украина утратила статус союзника США и превратилась в «клиента, обремененного в большей степени воображаемыми долгами».

Об этом пишет The Economist, ссылаясь на источник в украинском правительстве.

Издание в статье, посвященной боевым действиям в Курской области, отмечает, что в Киеве расходятся мнения о влиянии решений Трампа на ситуацию. В частности, речь идет о приостановке обмена разведданными между США и Украиной и о требовании к Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность перемирия.

По словам источника The Economist, наступление российских войск в Курской области совпало по времени с шагами Трампа, но не обязательно связано с ними. «Очевидно, что Трамп нас терпеть не может, и за семь недель мы из союзников США превратились в клиентов, якобы имеющих перед Вашингтоном некие долги», — цитирует журнал своего собеседника.

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