МЧС Азербайджана настоятельно советует гражданам...

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению Азербайджана с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при разведении костров по случаю праздника Новруз.

«Костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Несовершеннолетние, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых. Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен», - советует министерство.

В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.