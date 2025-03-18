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Прекращение огня в Украине зависит от разговора Трампа и Путина

10:35 721

Президент США Дональд Трамп сегодня проведет разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого попытается убедить его согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Кремль вряд ли согласится без встречных уступок. В частности, Путин может потребовать территориальных гарантий или иных обязательств со стороны Украины.

В МИД РФ уже дали понять, что любое мирное соглашение, по их мнению, должно предусматривать нейтральный статус Украины и исключать размещение европейских миротворцев. Однако это противоречит ключевым позициям Киева и его западных партнеров.

Как отмечает Bloomberg, Путин не отвергает идею перемирия, но продолжает увязывать его с выполнением ряда условий. Такая ситуация вызывает опасения у критиков Трампа. По их мнению, ради формального прекращения огня он может согласиться на требования Путина без учета интересов Украины.

«Худший сценарий — если Трамп посчитает требования Кремля обоснованными и начнет давить на Украину, чтобы она уступила. Его главная цель — остановить боевые действия, и ради этого он может принудить Киев к территориальным или экономическим уступкам», — заявила Энн Мари Дейли, эксперт RAND по российской политике и военным вопросам.

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