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Украина может потерять Одессу?

10:39 1632

В Киеве выражают обеспокоенность тем, что Россия может получить контроль над стратегически важным портом Одессы.

По данным The New York Times, советники президента Украины Владимира Зеленского опасаются, что Дональд Трамп может поддержать инициативу Москвы.

«Помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили в прошлом месяце, что они обеспокоены тем, что г-н Трамп может поддерживать другие желания г-на Путина относительно частей Украины», — пишет The New York Times.

Ранее делегации США и Украины провели переговоры в Саудовской Аравии. Владимир Зеленский поддержал предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, тогда как Владимир Путин выразил готовность остановить боевые действия при условии достижения долгосрочного мирного соглашения.

Москва уже передала США свои вопросы по возможному перемирию. По мнению Трампа, Россия может согласиться на 30-дневное прекращение огня.

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