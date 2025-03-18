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Грузия надеется на мир между Азербайджаном и Арменией

10:46 391

Мир и безопасность на Южном Кавказе являются ключевыми факторами для стабильности всего региона, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Выступая на конференции «Диалог Райсина 2025» в Нью-Дели, Бочоришвили подчеркнула, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией имеет стратегическое значение не только для двух стран, но и для всего Южного Кавказа.

По ее словам, укрепление сотрудничества Грузии с Азербайджаном, Турцией и Арменией, а также развитие транспортных и энергетических проектов, таких как железная дорога Баку – Тбилиси - Карс и Южный газовый коридор, создают основу для долгосрочной стабильности и процветания региона.

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