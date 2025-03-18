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McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ провели праздник Новруз для детей шехидов и ветеранов

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10:56 342

В преддверии праздника Новруз McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты организовал праздничное мероприятие для детей шехидов и ветеранов.

В Crescent Mall собрались более 40 детей в возрасте от 8 до 11 лет, чтобы вместе отметить этот светлый праздник.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Они пообедали, после чего получили подарки — развивающие игры, способствующие воображению и творческому мышлению. Затем дети отправились в игровую зону Crescent Mall, где смогли вдоволь поиграть и насладиться атмосферой праздника.

Мероприятие прошло в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты. Документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, поддерживающих детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

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