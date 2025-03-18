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Aqro-Vest DC ООО раздало праздничные подарки семьям шехидов

в честь Новруза
11:10 240

В честь праздника Новруз компания Aqro-Vest DC ООО раздала праздничные подарки более чем 100 семьям шехидов.

Сотрудники компании навестили семьи шехидов Второй Карабахской войны, поздравили их с праздником и выразили свою поддержку.

Они отметили, что проявленное внимание – это моральный долг перед героизмом шехидов, отдавших свои жизни за родную землю, и подчеркнули, что память о них всегда будет в почете.

Aqro-Vest DC ООО выражает глубокие соболезнования семьям шехидов, желает им крепкого здоровья и поздравляет с праздником Новруз!

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