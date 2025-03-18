Третий в Баку не лишний
Завершился официальный визит делегации Верхней палаты парламента России в Азербайджанскую Республику.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.
Также состоялось совместное заседание межпарламентской Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и Милли Меджлиса Азербайджана. В состав прибывшей в Баку российской делегации вошли руководители пяти Комитетов Совета Федерации, а также глава Астраханской области Игорь Бабушкин.
Матвиенко напомнила о трагедии самолета AZAL
Совет Федерации России традиционно выполняет часть коммуникационных функций политической элиты РФ с зарубежными странами, с которыми у России «все хорошо», или когда необходимо найти новые точки соприкосновения, возобновить диалог, разъяснить что-то или, возможно, даже принести извинения.
Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с ударом по пассажирскому самолету авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, отметив, что этот трагический инцидент расследуется российскими следственными органами и ему будет дана объективная оценка.
И, конечно же, визит Валентины Матвиенко стал также возможностью передать Ильхаму Алиеву с глазу на глаз конфиденциальное послание от Владимира Путина.
Не будем забывать, что в табели о рангах председатель Совета Федерации - третья в России политическая фигура после президента и председателя правительства. Не случайно Валентине Матвиенко было поручено провести в конце февраля в Анкаре переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и передать турецкому лидеру устное послание от президента Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки.
Понятно, что контекст и формат российско-азербайджанских связей заметно отличается от контактов Анкары с Москвой. Что никак не умаляет значимость и эффективность межпарламентской дипломатии председателя Совета Федерации России.
По итогам переговоров в Баку Валентина Матвиенко констатировала: «Я убедилась в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество и выстраивать союзнические отношения».
Ну а теперь, собственно, о визите российской делегации и ее переговорной повестке.
Есть совпадения и понимание
Прежде всего, следует отметить представительность российской делегации. В Азербайджан прилетела куда более многочисленная группа сенаторов, нежели в Турцию, когда Валентину Матвиенко сопровождали только зампред Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
В составе же российской делегации в Баку вошли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин, первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Жанна Чефранова и, наконец, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин – сам по себе достаточно частый гость в Баку, выполняющий важнейшие функции по коммуникации политических элит двух стран.
Как же классифицировать диалог российско-азербайджанской политической элиты? Можно сказать, что это один из подвариантов так называемой «мягкой силы». Все дело в том, что для обеспечения политического успеха во взаимодействии с партнерами необходимо не столько даже влюбить его в свою культуру, сколько убедить партнера смотреть на происходящее в мире твоими глазами. Что же касается вопросов культуры, языка и духовных ценностей, то они обеспечивают переговорам коммуникационную среду, конструктивный фон. Возьму на себя смелость утверждать, что именно на уровне межпарламентского взаимодействия России и Азербайджану удалось прийти к единому взгляду на многие события и явления мировой и региональной повестки.
Отмечу, что значительную долю этой работы взял на себя нынешний глава Комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы, что хорошо понимают и ценят в Москве. Не случайно в ходе совместного заседания межпарламентской рабочей группы Поладу Бюльбюльоглы был вручен почетный Знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
К удвоению экономического взаимодействия
В блоке обсуждавшихся промышленно-экономических вопросов весьма значимо прозвучало предложение Валентины Матвиенко увеличить товарооборот между двумя странами до 8 миллиардов долларов. В среде правительственных экспертов подобные инициативы уже высказывались, но на политическом уровне они прозвучали впервые.
Удвоение товарооборота - достаточно существенный вызов для профильных межправительственных групп, учитывая, что нынешний объем двусторонней торговли составил по итогам 2024 года 4,8 миллиарда долларов, что на 10,1 процента больше показателя 2023 года.
В данном случае основная задача сводится к расширению азербайджанского экспорта в РФ и взаимным инвестициям. По мнению российской делегации, существуют «огромные возможности для роста товарооборота».
В перечне сфер активного взаимодействия двух стран значатся сельское хозяйство и пищевая промышленность, автомобилестроение, подготовка кадров, нефтедобыча и газовый экспорт, медицина, металлургия, множество проектов малого и среднего бизнеса.
Серьезное влияние на интенсивность двустороннего взаимодействия в среднесрочной перспективе окажут строительство и модернизация западного железнодорожного сегмента Международного транспортного коридора «Север-Юг», а также планы по строительству магистрального газопровода из России в Иран.
Заметим, что больше половины промышленной продукции Азербайджана уже находится в сфере товарного производства и обработки сырья. Если по итогам 2004 года 60,9 процента промышленной продукции производилось в горнодобывающем секторе (нефтегазовая добыча и экспорт), то 31,8 процента уже формируют перерабатывающие производства Азербайджана, а 6,4 процента - выработка электроэнергии, также занимающая существенную часть азербайджанского экспорта и периодически присутствующая в топ-рейтинге экспортных позиций.
Ресурсы со стороны России
По словам Нури Гулиева, главы представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане, его структура обеспечила российский экспорт на сумму более трех миллиардов долларов. В то же время РЭЦ готов содействовать коммуникации азербайджанских производителей с российскими импортерами по широкому ассортименту продукции.
В этой связи жизненно необходимо расширять практику бизнес-миссий, соединяющих регионы России и Азербайджана. Подобные коммерческие форумы и бизнес-коммуникации стали осуществляться практически в ежемесячном режиме. И тем не менее необходимо активнее налаживать прямой диалог не только между регионами, но и на уровне муниципалитетов двух стран.
Для этого в России не так давно были созданы правовые условия. Соответствующие полномочия муниципалитетам были предоставлены в августе 2023 года после внесения изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В результате около пятидесяти субъектов Российской Федерации приняли законы о порядке осуществления международных и внешнеэкономических связей органами местного самоуправления. И теперь пришло время на практике реализовать эти правовые нормы. Что, безусловно, станет еще одним ресурсом для расширения двустороннего экономического взаимодействия.
Итог визита делегации Совета Федерации в Баку наилучшим образом подвела сама Валентина Матвиенко, заявившая: «Мы благодарны Азербайджану за его взвешенную политику и стремление к многостороннему взаимодействию с Россией».