Третий в Баку не лишний

Завершился официальный визит делегации Верхней палаты парламента России в Азербайджанскую Республику. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Также состоялось совместное заседание межпарламентской Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и Милли Меджлиса Азербайджана. В состав прибывшей в Баку российской делегации вошли руководители пяти Комитетов Совета Федерации, а также глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Матвиенко напомнила о трагедии самолета AZAL Совет Федерации России традиционно выполняет часть коммуникационных функций политической элиты РФ с зарубежными странами, с которыми у России «все хорошо», или когда необходимо найти новые точки соприкосновения, возобновить диалог, разъяснить что-то или, возможно, даже принести извинения. Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с ударом по пассажирскому самолету авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, отметив, что этот трагический инцидент расследуется российскими следственными органами и ему будет дана объективная оценка. И, конечно же, визит Валентины Матвиенко стал также возможностью передать Ильхаму Алиеву с глазу на глаз конфиденциальное послание от Владимира Путина. Не будем забывать, что в табели о рангах председатель Совета Федерации - третья в России политическая фигура после президента и председателя правительства. Не случайно Валентине Матвиенко было поручено провести в конце февраля в Анкаре переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и передать турецкому лидеру устное послание от президента Владимира Путина, касающееся вопросов двусторонних отношений и актуальной международной повестки.

Понятно, что контекст и формат российско-азербайджанских связей заметно отличается от контактов Анкары с Москвой. Что никак не умаляет значимость и эффективность межпарламентской дипломатии председателя Совета Федерации России. По итогам переговоров в Баку Валентина Матвиенко констатировала: «Я убедилась в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество и выстраивать союзнические отношения». Ну а теперь, собственно, о визите российской делегации и ее переговорной повестке. Есть совпадения и понимание Прежде всего, следует отметить представительность российской делегации. В Азербайджан прилетела куда более многочисленная группа сенаторов, нежели в Турцию, когда Валентину Матвиенко сопровождали только зампред Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. В составе же российской делегации в Баку вошли первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин, первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Жанна Чефранова и, наконец, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин – сам по себе достаточно частый гость в Баку, выполняющий важнейшие функции по коммуникации политических элит двух стран.

Как же классифицировать диалог российско-азербайджанской политической элиты? Можно сказать, что это один из подвариантов так называемой «мягкой силы». Все дело в том, что для обеспечения политического успеха во взаимодействии с партнерами необходимо не столько даже влюбить его в свою культуру, сколько убедить партнера смотреть на происходящее в мире твоими глазами. Что же касается вопросов культуры, языка и духовных ценностей, то они обеспечивают переговорам коммуникационную среду, конструктивный фон. Возьму на себя смелость утверждать, что именно на уровне межпарламентского взаимодействия России и Азербайджану удалось прийти к единому взгляду на многие события и явления мировой и региональной повестки. Отмечу, что значительную долю этой работы взял на себя нынешний глава Комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы, что хорошо понимают и ценят в Москве. Не случайно в ходе совместного заседания межпарламентской рабочей группы Поладу Бюльбюльоглы был вручен почетный Знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма». К удвоению экономического взаимодействия В блоке обсуждавшихся промышленно-экономических вопросов весьма значимо прозвучало предложение Валентины Матвиенко увеличить товарооборот между двумя странами до 8 миллиардов долларов. В среде правительственных экспертов подобные инициативы уже высказывались, но на политическом уровне они прозвучали впервые. Удвоение товарооборота - достаточно существенный вызов для профильных межправительственных групп, учитывая, что нынешний объем двусторонней торговли составил по итогам 2024 года 4,8 миллиарда долларов, что на 10,1 процента больше показателя 2023 года. В данном случае основная задача сводится к расширению азербайджанского экспорта в РФ и взаимным инвестициям. По мнению российской делегации, существуют «огромные возможности для роста товарооборота».