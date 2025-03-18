Новое наступление ВСУ?
Вооруженные Силы Украины начали наступление на Белгородском направлении, утверждают российские Z-военкоры.
По данным источников, ночью украинские войска начали подтягивать технику и личный состав к границе в районе стыка Белгородской и Курской областей.
Утверждается, что с утра инженерные машины разминирования (ИМР) ВСУ начали расчистку проходов в районе Прилесья, Графовки и Демидовки. После этого украинские силы пошли в атаку, задействовав несколько танков и пехоту на квадроциклах. Часть украинской техники якобы уничтожена.
По данным Shot, воздушная разведка ВС РФ зафиксировала движение крупной колонны ВСУ в сторону границы.
Официальные источники пока не комментировали происходящее.