Новое наступление ВСУ?

По данным источников, ночью украинские войска начали подтягивать технику и личный состав к границе в районе стыка Белгородской и Курской областей.

Утверждается, что с утра инженерные машины разминирования (ИМР) ВСУ начали расчистку проходов в районе Прилесья, Графовки и Демидовки. После этого украинские силы пошли в атаку, задействовав несколько танков и пехоту на квадроциклах. Часть украинской техники якобы уничтожена.

По данным Shot, воздушная разведка ВС РФ зафиксировала движение крупной колонны ВСУ в сторону границы.

Официальные источники пока не комментировали происходящее.