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Новое наступление ВСУ?

11:09 1471

Вооруженные Силы Украины начали наступление на Белгородском направлении, утверждают российские Z-военкоры.

По данным источников, ночью украинские войска начали подтягивать технику и личный состав к границе в районе стыка Белгородской и Курской областей.

Утверждается, что с утра инженерные машины разминирования (ИМР) ВСУ начали расчистку проходов в районе Прилесья, Графовки и Демидовки. После этого украинские силы пошли в атаку, задействовав несколько танков и пехоту на квадроциклах. Часть украинской техники якобы уничтожена.

По данным Shot, воздушная разведка ВС РФ зафиксировала движение крупной колонны ВСУ в сторону границы.

Официальные источники пока не комментировали происходящее.

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