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Европа хочет забрать активы России

11:24 441

Власти Великобритании и Евросоюза рассматривают возможность юридического и финансового оформления конфискации российских активов, замороженных после начала войны в Украине, сообщает Bloomberg.

Этот вопрос обсуждается в рамках встречи министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми и главы европейской дипломатии Кайи Каллас, которая проходит 18 марта в Лондоне.

По данным источников издания, подготовка к возможной конфискации ведется, несмотря на сопротивление ряда стран ЕС, включая Германию и Бельгию. Они опасаются, что такой шаг может нарушить международное право и повлиять на курс евро.

После начала конфликта за пределами России были заморожены активы Центробанка РФ на сумму более 260 миллиардов евро, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Полная конфискация активов обсуждается уже несколько лет, но пока ЕС ограничился только изъятием прибыли от них, направляя средства на поддержку Украины. В Евросоюзе признают, что юридических оснований для полной конфискации активов пока нет.

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