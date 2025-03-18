Как не переедать на праздниках

По его словам, особенно тем, кто страдает сахарным диабетом, гипертонией, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, следует придерживаться принципов здорового питания за праздничным столом и во время поста: «Лицам с сахарным диабетом следует свести к минимуму употребление сладостей в праздничные дни и отдавать предпочтение натуральным источникам сахара (например, грецким орехам, миндалю, финикам). С целью избежать серьезных проблем со здоровьем перед началом поста обязательно следует обратиться за медицинской консультацией. Им следует употреблять сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, коричневый рис) во время ифтара и имсака, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Людям, страдающим гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует избегать соленой, жирной и жареной пищи. За праздничным столом следует предпочтение отдавать нежирным блюдам и продуктам, запеченным или приготовленным на пару, а не жареным. Во время поста важно пить достаточное количество воды, так как чувство жажды может повлиять на артериальное давление. Употребление в пищу продуктов, богатых калием (бананы, финики, зеленые овощи) во время имсака может помочь регулировать артериальное давление. Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует избегать продуктов, повышающих кислотность (соленые огурцы, газированные напитки, очень сладкая или жирная пища). Им следует избегать переедания во время ифтара и питаться небольшими порциями. Рекомендуется отдать предпочтение волокнистой и мягкой пище (овсянка, йогурт, бананы) во время имсака, что более полезно для желудка».

В этом году праздники Рамазан и Новруз приходятся на один и тот же месяц, и потому людям важно уделять особое внимание своим пищевым привычкам. Так сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что важно избегать переедания за праздничным столом и питаться небольшими порциями: «Постящимся не следует есть слишком много за один раз во время ифтара, а следует начинать трапезу с воды и легкой пищи. Употребление во время имсака продуктов, богатых белком и клетчаткой, может уменьшить чувство голода в течение дня. При выборе сладостей полезнее отдавать предпочтение альтернативным вариантам сладостей с низким содержанием сахара, приготовленным из орехов и фруктов».

З.Гулиев отметил, что людям с хроническими заболеваниями следует тщательно регулировать свой рацион питания в праздничные дни и во время Рамазана, а при ухудшении самочувствия следует немедленно обратиться к врачу.

По словам врача-терапевта, хотя для многих людей пост считается методом похудения, однако в большинстве случаев, ввиду неправильного питания, может привести к избыточному набору веса. По его словам, основными причинами этого являются употребление чрезмерно калорийной пищи во время ифтара и имсака, снижение физической активности и замедление обмена веществ: «Люди, соблюдающие пост, при соблюдении принципов здорового питания могут провести Рамазан, не набирая лишний вес. Прежде всего, рекомендуется избегать употребления сладкой и жирной пищи. Сладкая и жирная пища может стать причиной быстрого истощения энергии и чувства голода в течение дня. Отдавая предпочтение комплексу сложных углеводов (такие продукты, как цельнозерновой хлеб, овес, коричневый рис), мы долгое время будем чувствовать сытость. Яйца, нежирный сыр, йогурт, курица или рыба помогают поддерживать мышечную массу и активизировать обмен веществ. Выпивая не менее 2 стаканов воды во время имсака, вы предотвращаете жажду в течение дня и ускоряете обмен веществ».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что, начав ифтар (разговение) со стакана воды или пары фиников, можно продолжить легким салатом и супом, что защищает пищеварительную систему: «Вредно съедать за один раз много пищи. Быстрый прием пищи и в большом количестве может привести к перегрузке желудка и ожирению. Желательно есть небольшими порциями. Рекомендуется избегать жареной и жирной пищи. Блюда, жареные в масле, могут стать причиной увеличения веса, поскольку они содержат много калорий. Вместо этого следует отдавать предпочтение блюдам, приготовленным в духовке или на пару. Сложные углеводы (булгур, цельнозерновые крупы, овощи) более полезны, чем простые углеводы (белый хлеб, белый рис и сладкие продукты). Не рекомендуется употреблять слишком много сладостей. Во время Рамазана широко употребляются сладкие напитки и десерты. Однако сладкая пища может привести к избыточному весу и резкому повышению уровня инсулина. Однако если есть желание съесть что-то сладкое, то их следует употреблять в небольших количествах и через 1–2 часа после еды».

З.Гулиев отметил, что после ифтара важна легкая физическая активность. 30-минутная прогулка после ужина улучшает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, поскольку во время поста они могут ослабить организм. Вместо этого можно выбрать легкие аэробные упражнения или йогу. Кроме того, важно равномерно распределить потребление воды в течение дня: 2–2,5 литров воды не только ускоряет обмен веществ, но и снижает чувство голода. В это время рекомендуется воздержаться от сладких и газированных напитков. Эти напитки не только вызывают увеличение веса, но и усиливают жажду. Вместо этого лучше пить айран, травяные чаи или воду с лимоном».