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Главкома Украины могут заменить

11:41 438

Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после поражения украинских сил в Курской области.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений

"Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на курском направлении", - написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас Мойсюк занимает пост замглавы министра обороны, прежде был заместителем главнокомандующего ВСУ, когда на этой должности находился Валерий Залужный.

Ранее Зеленский снял Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба. Также был отправлен в отставку генерал-майор Дмитрий Красильников, который руководил вторжением в Курскую область и был причастен к преступлениям украинских военнослужащих в этом регионе.

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