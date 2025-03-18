Главкома Украины могут заменить
Владимир Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после поражения украинских сил в Курской области.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Генерал-лейтенант Мойсюк Евгений рассматривается в качестве замены Сырскому после провала на курском направлении", - написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас Мойсюк занимает пост замглавы министра обороны, прежде был заместителем главнокомандующего ВСУ, когда на этой должности находился Валерий Залужный.
Ранее Зеленский снял Анатолия Баргилевича с должности начальника Генштаба. Также был отправлен в отставку генерал-майор Дмитрий Красильников, который руководил вторжением в Курскую область и был причастен к преступлениям украинских военнослужащих в этом регионе.