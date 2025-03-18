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«Азернержи» рапортует: Крупнейшая электростанция Азербайджана готова к эксплуатации

11:48 323

Один из крупнейших проектов, реализуемых в энергетическом секторе Азербайджана за последние годы, близится к завершению.

ОАО «Азерэнержи» сообщает, что работы на новой электростанции мощностью 1280 мегаватт, фундамент которой был заложен президентом Ильхамом Алиевым в феврале 2023 года, в ближайшее время будут завершены. Эта станция является крупнейшей в Азербайджане по объему вырабатываемой электроэнергии и в то же время самой экономичной среди тепловых электростанций страны.

Служба по связям с общественностью и прессой ОАО «Азерэнержи» сообщает, что этот гигантский энергетический объект, возводимый на территории ТЭС «Азербайджан» в городе Мингячевир, по графику планировалось ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, однако строительно-монтажные работы завершаются с опережением графика. В настоящее время испытаны и подключены три комплекта из четырех турбин и генераторов новой электростанции, один комплект будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

Станция оснащена оборудованием, созданным на основе самых передовых технологий. Турбины и генераторы новой электростанции произведены итальянской компанией Ansaldo Energia, котлы — китайской компанией Dongfang. ОАО «Азерэнержи» параллельно со строительством станции также проводило обучение специалистов по работе с данным оборудованием. За последние 2 года специалисты этих компаний неоднократно посещали Мингячевир, в том числе специалисты «Азерэнeржи» прошли очные курсы в Италии и Китае, на предприятиях, производящих оборудование.

В настоящее время продолжается обучение персонала по направлениям «Турбина», «Генератор» и «Автоматика», с целью обеспечения полной и надежной эксплуатации технических систем объектов и оборудования станции, а также повышения уровня знаний и профессиональных навыков работников котлотурбинного цеха.

Одну из таких программ обучения персонала новой электростанции проводят специалисты итальянской компании Ansaldo Energia. В данных курсах приняли участие 130 сотрудников ОАО «Азерэнержи». Ранее аналогичный обучающий курс проводила китайская компания Dongfang в январе.

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