«Азернержи» рапортует: Крупнейшая электростанция Азербайджана готова к эксплуатации

ОАО «Азерэнержи» сообщает, что работы на новой электростанции мощностью 1280 мегаватт, фундамент которой был заложен президентом Ильхамом Алиевым в феврале 2023 года, в ближайшее время будут завершены. Эта станция является крупнейшей в Азербайджане по объему вырабатываемой электроэнергии и в то же время самой экономичной среди тепловых электростанций страны.

Служба по связям с общественностью и прессой ОАО «Азерэнержи» сообщает, что этот гигантский энергетический объект, возводимый на территории ТЭС «Азербайджан» в городе Мингячевир, по графику планировалось ввести в эксплуатацию к концу 2025 года, однако строительно-монтажные работы завершаются с опережением графика. В настоящее время испытаны и подключены три комплекта из четырех турбин и генераторов новой электростанции, один комплект будет введен в эксплуатацию в ближайшее время.

Станция оснащена оборудованием, созданным на основе самых передовых технологий. Турбины и генераторы новой электростанции произведены итальянской компанией Ansaldo Energia, котлы — китайской компанией Dongfang. ОАО «Азерэнержи» параллельно со строительством станции также проводило обучение специалистов по работе с данным оборудованием. За последние 2 года специалисты этих компаний неоднократно посещали Мингячевир, в том числе специалисты «Азерэнeржи» прошли очные курсы в Италии и Китае, на предприятиях, производящих оборудование.