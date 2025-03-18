Должностных лиц эндокринологического центра обвиняют в коррупции

Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре были проведены оперативно-розыскные мероприятия на основании поступившей информации о незаконных действиях должностных лиц Республиканского эндокринологического центра.

«Установлены обоснованные подозрения в том, что должностные лица указанного медучреждения, используя свои возможности влияния, незаконно воздействовали на решения других должностных лиц, получали денежные средства в различных суммах от отдельных лиц для регистрации граждан, страдающих сахарным диабетом, обеспечения их различными лекарственными средствами и для других подобных целей, а также злоупотребляли должностными полномочиями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании собранных предварительных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица (торговля влиянием)) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжаются необходимые меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений.