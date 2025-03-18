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В Йемене убиты военные советники Ирана

11:59 944

Военные советники иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были среди погибших в результате американских ударов, нанесенных в понедельник вечером по йеменской провинции Ходейда, заявил телеканал Sky News Arabia.

По сведениям источников телеканала, при атаке на Ходейду погибли военнослужащие сил специального назначения «Аль-Кудс», которые оказывают военную поддержку йеменским хуситам. Детали произошедшего и точное число погибших не приводятся.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что десятки хуситов погибли в результате ударов США по территории провинции Ходейда, расположенной на западе Йемена. По данным телеканала, погибшие боевики находились в районе Эс-Салиф, который стал основной целью американских ударов в понедельник вечером. Как сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah, атакой на Эс-Салиф был разрушен металлургический завод. Источники Al Hadath утверждают, что хуситы использовали этот объект в военных целях.

Пентагон заявил, что удары по объектам поддерживаемого Ираном движения «Ансар Аллах» отличаются от операций, проводившихся при предыдущей администрации США, поскольку охватывают более широкий круг целей. По словам генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича, руководителя Оперативного управления Комитета начальников штабов ВС США, первая волна ударов была направлена на более чем 30 объектов, включая тренировочные площадки хуситов. Кроме того, целью ударов стали ведущие эксперты йеменского движения, которые специализировались на разработке беспилотников.

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