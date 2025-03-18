Европа в тревоге перед разговором Путина и Трампа
В столицах европейских стран нарастают опасения перед предстоящим телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа, который может иметь серьезные последствия для безопасности региона.
Об этом пишет Bild.
По информации издания, Киев опасается, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые она еще не контролирует. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше обеспокоены возможным выводом американских войск из Европы, что, по их мнению, увеличит риск российского вторжения в ближайшие годы. В связи с этим эти страны рассматривают выход из Конвенции о запрете противопехотных мин.
Париж и Лондон, по данным Bild, рассматривают возможные негативные сценарии и все активнее разрабатывают планы по отправке миротворцев в Украину, несмотря на позицию Москвы. Издание отмечает, что если Трамп фактически оставит Украину без поддержки, ЕС может вмешаться, что приведет к конфронтации между Европой, США и Россией.
Ожидается, что разговор между лидерами США и России состоится во вторник. В Кремле подтвердили подготовку тезисов по ключевым вопросам, включая урегулирование украинского конфликта. Сам Трамп заявил, что в ходе беседы планирует поднять вопросы, связанные с территориальным урегулированием и инфраструктурой.