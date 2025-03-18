Европа в тревоге перед разговором Путина и Трампа

В столицах европейских стран нарастают опасения перед предстоящим телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа, который может иметь серьезные последствия для безопасности региона.

По информации издания, Киев опасается, что Трамп может согласиться на передачу России территорий, которые она еще не контролирует. В Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше обеспокоены возможным выводом американских войск из Европы, что, по их мнению, увеличит риск российского вторжения в ближайшие годы. В связи с этим эти страны рассматривают выход из Конвенции о запрете противопехотных мин.

Париж и Лондон, по данным Bild, рассматривают возможные негативные сценарии и все активнее разрабатывают планы по отправке миротворцев в Украину, несмотря на позицию Москвы. Издание отмечает, что если Трамп фактически оставит Украину без поддержки, ЕС может вмешаться, что приведет к конфронтации между Европой, США и Россией.

Ожидается, что разговор между лидерами США и России состоится во вторник. В Кремле подтвердили подготовку тезисов по ключевым вопросам, включая урегулирование украинского конфликта. Сам Трамп заявил, что в ходе беседы планирует поднять вопросы, связанные с территориальным урегулированием и инфраструктурой.