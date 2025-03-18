Застрявшие на МКС астронавты вылетели на Землю

Астронавты NASA, застрявшие на Международной космической станции (МКС) на девять месяцев из-за технической неисправности корабля Boeing Starliner, вылетели на Землю. Об этом сообщает пресс-служба NASA в социальной сети X.

Космический корабль SpaceX Crew-9 с экипажем в составе американских астронавтов NASA Ника Хейга, Бутча Уилмора и Суни Уильямс, а также российского космонавта Александра Горбунова успешно отстыковался от МКС.

«Экипаж миссии Crew-9 начал возвращение на Землю», — говорится в сообщении NASA.

Американские астронавты Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 5 июня 2024-го, их возвращение на Землю было запланировано на 14 июня того же года. Однако из-за утечек гелия и отказа четырех двигателей корабля Starliner миссия продлилась более шести месяцев.

Осенью появились сообщения о значительном снижении веса Уильямс, что вызвало беспокойство у специалистов. В NASA официально заявили, что здоровье экипажа находится под контролем и не требует экстренного возвращения.

Российский космонавт Горбунов и астронавт Хейг отправились на орбиту в сентябре 2024 года.