Эрдоган хочет встретиться с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в апреле и уже работает над ее организацией, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности на фоне того, как Турция стремится стать ведущим посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.

В администрации президента Турции отказались от комментариев.

Напомним, что в воскресенье, 16 марта, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Эрдоган выразил полную уверенность в том, что Турция и США, как два союзника, будут развивать сотрудничество в новый период, руководствуясь принципами солидарности, нацеленности на результат и искренности. Глава турецкого государства заявил, что региональные и глобальные события требуют расширения консультаций между Турцией и США по всем вопросам.