USD 1.7000
EUR 1.8550
RUB 2.0347
Подписаться на уведомления
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?
Новость дня
Американцы перебрасывают в Армению военную технику. Что это значит?

Нефти предрекли резкий спад

12:30 1221

На фоне ожидающегося увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и США, а также развязанных главой Белого дома Дональдом Трампом многочисленных торговых войн стоимость сырья может упасть до многолетних минимумов. К такому выводу приходят крупнейшие инвестиционные банки мира, пишет Bloomberg.

Citigroup и JPMorgan Chase предсказывают, что стоимость сорта Brent опустится в 2025 году до 60-65 долларов за баррель. При этом первый ожидает падения до 55 долларов в четвертом квартале, а второй полагает, что речь идет о долгосрочной тенденции. По оценке аналитиков, в 2026 году баррель в среднем будет стоить 61 доллар, но если США смягчат санкции в отношении поставок нефти из России и Ирана, то цена рухнет до 50 долларов.

К пессимистам присоединился и Goldman Sachs, понизивший свою оценку с 70-85 долларов за баррель до 65-80 долларов. Morgan Stanley и Bank of America также полагают, что во втором полугодии баррель Brent подойдет к 60 долларам.

Как отмечает издание, ведущие нефтетрейдинговые компании, в том числе Vitol Group и Gunvor Group, также становятся более пессимистичными, хотя эти две ранее ставили на рост цен.

Ранее сообщалось, что обострение на Ближнем Востоке вновь вернуло цены на нефть на уровень выше 71 доллара за баррель Brent. Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа, обвинив ХАМАС в неисполнении договоренностей, а Трамп пригрозил усилить удары по Йемену и наказать Иран за поддержку хуситов.

Нестабильность на Ближнем Востоке или даже большая война в регионе считается аналитиками одним из основных факторов, способных удержать цены на нефть на высоком уровне из-за сокращения предложения.

Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа
Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа новость дополнена
13:10 950
СГБ задержала Рустамова: он снимал военную технику на видео
СГБ задержала Рустамова: он снимал военную технику на видео
13:04 1558
Перемирие рухнуло. Израиль возобновил войну. Жителей Газы призвали эвакуироваться
Перемирие рухнуло. Израиль возобновил войну. Жителей Газы призвали эвакуироваться обновлено 12:26
12:26 7266
Третий в Баку не лишний
Третий в Баку не лишний главная тема
11:02 3643
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане
12:54 932
Украина готова завершить войну, но есть условие
Украина готова завершить войну, но есть условие
12:48 1330
Нефти предрекли резкий спад
Нефти предрекли резкий спад
12:30 1222
В Азербайджане продолжается пандемия коронавируса
В Азербайджане продолжается пандемия коронавируса
12:03 2813
Должностных лиц эндокринологического центра обвиняют в коррупции
Должностных лиц эндокринологического центра обвиняют в коррупции Совместное заявление Генпрокуратуры и TƏBİB
11:45 1596
Еще одно заявление Минобороны: позиции Азербайджана снова под обстрелом
Еще одно заявление Минобороны: позиции Азербайджана снова под обстрелом обновлено 11:23
11:23 3958
McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ провели праздник Новруз для детей шехидов и ветеранов
McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ провели праздник Новруз для детей шехидов и ветеранов фото
10:56 654

ЭТО ВАЖНО

Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа
Кремль назвал время и темы разговора Путина и Трампа новость дополнена
13:10 950
СГБ задержала Рустамова: он снимал военную технику на видео
СГБ задержала Рустамова: он снимал военную технику на видео
13:04 1558
Перемирие рухнуло. Израиль возобновил войну. Жителей Газы призвали эвакуироваться
Перемирие рухнуло. Израиль возобновил войну. Жителей Газы призвали эвакуироваться обновлено 12:26
12:26 7266
Третий в Баку не лишний
Третий в Баку не лишний главная тема
11:02 3643
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане
12:54 932
Украина готова завершить войну, но есть условие
Украина готова завершить войну, но есть условие
12:48 1330
Нефти предрекли резкий спад
Нефти предрекли резкий спад
12:30 1222
В Азербайджане продолжается пандемия коронавируса
В Азербайджане продолжается пандемия коронавируса
12:03 2813
Должностных лиц эндокринологического центра обвиняют в коррупции
Должностных лиц эндокринологического центра обвиняют в коррупции Совместное заявление Генпрокуратуры и TƏBİB
11:45 1596
Еще одно заявление Минобороны: позиции Азербайджана снова под обстрелом
Еще одно заявление Минобороны: позиции Азербайджана снова под обстрелом обновлено 11:23
11:23 3958
McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ провели праздник Новруз для детей шехидов и ветеранов
McDonald’s Azərbaycan и ГФСЗ провели праздник Новруз для детей шехидов и ветеранов фото
10:56 654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться