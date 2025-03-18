Москва надеется...

Москва не теряет надежды на переговоры по прекращению огня в Украине. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Уже неделя прошла с момента предложения (Трампа о 30-дневном перемирии). И что мы видим? Самую мощную в истории атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию. И потом еще одну атаку, - заявил представитель Кремля. - Но мы не теряем надежды. Цепляемся за все. Но им надо говорить друг с другом».

Как информировал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль готовит тезисы по украинскому вопросу к предстоящему разговору лидеров России и США.