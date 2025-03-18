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Украина готова завершить войну, но есть условие

12:48 1331

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет безусловного прекращения огня, но готов сопротивляться России. Об этом он рассказал в эфире Firstpost.

Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига отметил, что Украина готова сопротивляться, если Российская Федерация не примет предложение, которое лежит на столе.

По его словам, Киев верит в завершение полномасштабной войны в 2025 году. Глава МИД Украины назвал возможный режим тишины большим шагом вперед к установлению мира.

«Мы верим, что война закончится в этом году - мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня - временное прекращение огня. Мы ожидаем ответа России относительно принятия безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе», — подчеркнул министр.

Напомним, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии, прошедших 11 марта, представители Украины согласились на предложение США ввести временный режим прекращения огня сроком на 30 дней. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру».

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