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Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане

12:54 935

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района, вручили жителям ключи от новых квартир, информирует официальный сайт главы государства.

Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района.

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