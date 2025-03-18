Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района, вручили жителям ключи от новых квартир, информирует официальный сайт главы государства.

Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района.