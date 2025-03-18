Ильхам и Мехрибан Алиевы в Суговушане
12:54 935
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию жилого комплекса, построенного в селе Суговушан Агдеринского района, вручили жителям ключи от новых квартир, информирует официальный сайт главы государства.
Кроме того, Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии мечети в селе Суговушан Агдеринского района.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!