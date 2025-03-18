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СГБ задержала Рустамова: он снимал военную технику на видео

13:04 1569

17 марта 2025 года в зарубежном сегменте социальных сетей появились видеоролики с перемещениями военной техники Азербайджана, в которых утверждается, что азербайджанская армия якобы проводит мероприятия в связи с проведением военных операций на границе.

В связи с этим фактом в Службе государственной безопасности Азербайджана было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных предварительных расследований установлено, что опубликованные видеокадры датированы 27 февраля 2025 года.

Выяснилось, что гражданин Азербайджанской Республики Рустамов Самед Бахман оглу, 2007 года рождения, 27 февраля 2025 года снял на видео передвижение военной техники, принадлежащей Вооруженным силам Азербайджанской Республики. Этот видеоматериал, распространение которого запрещено законом, он разместил 15 марта 2025 года на своей странице в социальной сети TikTok. Потом эти видеокадры использовались в качестве источника при распространении различных недостоверных новостей. В результате принятых мер Самед Рустамов был задержан и привлечен к следствию, а его мобильный телефон был изъят в качестве вещественного доказательства.

СГБ вновь заявляет, что съемка и распространение видеокадров, связанных с военными соединениями азербайджанской армии, их дислокацией, перемещениями, боевой и мобилизационной подготовкой, вооружением и военной техникой через интернет-ресурсы, включая социальные сети, влечет уголовную ответственность. В отношении лиц, совершающих подобные действия, будут обеспечены меры, предусмотренные законодательством.

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