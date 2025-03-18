Трамп отдал козыри Путину. Макрон без карт. Эрдоган не играет

Итак, сегодня состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Обсуждать будут прекращение огня в Украине. Трамп считает, что есть «очень хорошие шансы» достичь соглашения. «Я думаю, у нас с Россией все хорошо», — поделился он надеждами, добавив, что уже состоялись обсуждения о «разделе» активов (уж не газопровод ли «Северный поток» хотят передоверить американцам?). «Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях», — сказал он. Однако в Европе настрой другой. Да и в Киеве тоже.

Глава МИД Украины Андрей Сибига обозначил вопросы, которые, по его словам, «не подлежат обсуждению». В частности, Украина никогда не признает российскими утраченные территории. Хотя в массмедиа гуляют слухи о том, что Киев может де-факто признать «ситуацию на земле», заявив, что отныне будет дальше работать над возвращением этих территорий только дипломатическим путем. Отдавать еще не занятые Россией территории в рамках четырех областей, включенных уже в российскую Конституцию (Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская, из которых только последняя контролируется почти полностью в административных границах, остальные в среднем на 70%), Киев категорически не хочет. Также Киев против того, чтобы кто-либо мог налагать вето на решение Украины присоединиться к каким-либо альянсам, включая НАТО. На вопрос о том, какие еще гарантии безопасности хотела бы получить Украина, если членство в НАТО сейчас невозможно, Сибига сказал, это могли бы быть воздушное и морское патрулирование, осуществляемое союзными силами, а также постоянная поддержка оборонной промышленности Украины. Еще одной темой обсуждения США и России называют принадлежность Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские войска. Там продолжает работать прежний (что и до войны) персонал. Однако обращает на себя внимание, что Москва буквально накануне разговора двух президентов окончательно отказала МАГАТЭ в том, чтобы производить ротацию наблюдателей Агентства через украинскую территорию, как это было раньше (недавно уже была одна ротация через территорию России). Это может быть сигналом того, что Москва АЭС отдавать не хочет. МАГАТЭ считает, что АЭС надо вернуть под контроль Украины.

Евросоюз со своей стороны военно-финансовую поддержку Киеву не прекращает, а даже пытается наращивать. Совет ЕС утвердил выплату Украине еще около 3,5 млрд евро. Таким образом, Киев уже получил из европейского Фонда помощи 20 млрд евро из 50, расписанных до 2027 года. Однако утвердить выделение Украине дополнительных 20 млрд евро военной помощи пока не удалось из-за оппозиции Венгрии. Зато Берлин выделит еще 3 млрд евро Украине, а всего в 2025 году - 7 млрд евро. В новый пакет военной помощи Киеву Германия включила 3 зенитные установки Gepard и 10 000 снарядов к ней; 2 танка-разминировщика Wisent 1 MC; 2 минных трала; 8 000 мин калибром 120 мм; 2 000 снарядов калибром 122 мм; 5 000 снарядов калибром 155 мм; 30 дронов GEREON RCS; 50 дронов Vector. Не сказать чтобы «критически важный пакет», скорее символический. Самое главное, что Париж и Лондон продолжают активно проталкивать идею отправки в Украину миротворцев после заключения соглашения о прекращении огня. Что ввиду резкой оппозиции Москвы данной затее, следует считать главной угрозой такому соглашению: Москва не пойдет на него, если будет существовать вероятность «саботажа» со стороны Европы. Как заявил президент Франции Макрон, «развертывание европейского миротворческого контингента в Украине после завершения войны не потребует согласия России». По его словам, союзники не будут принимать во внимание мнение президента РФ Владимира Путина на этот счет. «Украина суверенна, и если она просит союзные войска находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет». Такая вот отнюдь не «примиренческая» позиция. Британия солидарна в этом вопросе с Францией и тоже работает над созданием «коалиции желающих» — стран, которые помогут гарантировать любое соглашение, в том числе путем размещения войск на территории Украины. Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что к коалиции уже присоединились более 30 стран. «Это будет значительная сила, при этом значительное число стран предоставит войска, а большая группа внесет свой вклад другими способами», — сказал он. Речь идет о численности контингента от 10 до 30 тысяч. Макрон ранее говорил, что европейские войска (их предпочитают еще называть «силы уверенности», поскольку «миротворцы» — это обычно все же контингент, размещаемый с согласия обеих сторон конфликта) отправятся не непосредственно на линию фронта/разграничения (как это обычно бывает с классическими миротворцами), а в Киев, Одессу и Львов. По «несколько тысяч от каждой европейской страны».