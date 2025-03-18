При авиаударах Израиля по Газе погиб заложник

Палестинское движение ХАМАС утверждает, что при атаке, проведенной израильскими ВВС по сектору Газа минувшей ночью, один из находившихся в руках радикалов заложников погиб и двое получили ранения. Об этом сообщило близкое к ХАМАС палестинское агентство Maan.

По информации издания, «утром во вторник один их израильских заложников погиб, еще двое получили ранения». Источник агенства добавил, что это произошло «в результате израильской бомбардировки сектора».

Официальных заявлений со стороны ХАМАС по данному поводу пока не поступало.

5 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января, его первая фаза закончилась 1 марта. Все 33 израильских заложника, которых следовало освободить в рамках первой фазы сделки, в том числе погибшие, были возвращены на родину. В обмен на них Израиль выпустил из тюрем более 1,5 тыс. палестинцев, некоторые из них были высланы за пределы палестинских территорий. До последнего времени, по имеющимся данным, на территории Газы оставались 59 человек, ранее захваченных радикалами. 22 из них были живы, 35 - мертвы, о судьбе еще 2 заложников достоверной информации не имеется.

18 марта ЦАХАЛ сообщил о нанесении масштабных ударов по объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС, в секторе Газа, а журналист американского портала Axios Барак Равид в социальной сети Х со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль возобновил военные действия против ХАМАС на территории анклава. По последним данным, которые распространил телеканал Al Arabiya, число погибших достигло 356, раненых - 1 тыс. Около половины погибших - это жертвы авиаудара по административному центру сектора - городу Газа.